Les sponsors du PSG : stratégie, perspectives et ce qu’ils rapportent

Le PSG génère près de 400 millions d’euros de revenus commerciaux.

le Paris Saint-Germain confirme sa puissance économique avec un portefeuille de partenaires commerciaux toujours aussi solide. Le club de la capitale maintient son architecture de sponsoring structurée en plusieurs niveaux, reflétant l’importance stratégique et financière de chaque partenariat.

Presque 400 millions d’euros, plus exactement 391 millions d’euros, c’est le chiffre d’affaires tirés du sponsoring par le Paris Saint-Germain sur la saison 2024 dernière. Le club de la capitale de France se classe ainsi dans le top 5 européen parmi ceux qui génèrent le plus de revenus commerciaux.

Un maillot valorisé à 170 M€

En tête de l’édifice des commanditaires du club se trouve Nike, partenaire principal historique qui continue d’équiper les joueurs parisiens. La marque américaine, présente sur les maillots du club depuis 1989, poursuit sa collaboration avec le PSG, un partenariat qui s’est transformé au fil des années en une véritable alliance commerciale et marketing à l’échelle mondiale.

Avec Nike qui les fournit et les produit, les maillots des joueurs de Luis Enrique portent les marques Qatar Airways à l’avant et Snipes sur la manche, valorisant ainsi la tunique du PSG à près de 170 millions d’euros annuels ; 90 millions pour estimation du contrat noué avec Nike, 70 millions le sponsoring de la compagnie aérienne et 10 millions celui de l’enseigne allemande de sneakers et streetwear.

Derrière ces partenaires majeures suivent les premium, au nombre de dix dont beaucoup sont associés au Qatar : Visit Qatar, QNB (Qatar National Bank), le groupe audiovisuel beIn Sports, celui de télécommunication, Ooredoo, le centre médical Aspetar ou même le programme All du groupe hôtelier Accor dans lequel le pays à une participation minoritaire. C’est aussi dans les partenaires que se glisse le discuté partenariat avec le Rwanda (environ 12 M€ annuels contre de la visibilité sur le maillot training), et là également que pointe l’un des plus récents signés : la plateforme de crypto Bitpanda.

Les Etats-Unis pour territoire de conquête

La stratégie du PSG consiste également à développer des partenariats officiels avec des marques internationales ainsi que des partenariats régionaux, permettant au club d’étendre son influence commerciale sur différents marchés géographiques, notamment en Asie et au Moyen-Orient. Le club profite des opportunités liées au terrain, comme par exemple les partenariats noués avec une marque géorgienne d’eau minérale, à la faveur du transfert de Khvicha Kvaratskhelia ou avant cela, avec SK Magic, une marque sud-coréenne du fait de la présence de Lee Kang-In.

La plupart des marques engagées avec Paris ne le sont pas ailleurs, le PSG fait de cette particularité une force commerciale. S’il chasse sur tous les terrains, les Etats-Unis sont sa priorité territoriale du moment. Luis Enrique et ses hommes en profiteront cet été à la Coupe du monde des clubs pour étendre l’image et gagner de nouveaux marchés et suiveurs.

Il reste aussi des places à prendre sur quelques segments sans sponsor titre associé. Par exemple un constructeur automobile qui fait défaut depuis la fin du contrat noué avec Renault ou encore un assureur.