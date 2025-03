Juventus. Licencier Thiago Motta coûterait très (très) cher à la Juve

Déjà passablement fragilisée financièrement, la Juventus pourrait y réfléchir à plusieurs fois avant de remercier Thiago Motta.

Les résultats décevants s’accumulent pour la Juventus de Thiago Motta, plongeant le technicien italo-brésilien dans une position de plus en plus inconfortable. Après l’humiliation en Coupe d’Italie face à Empoli et la débâcle européenne contre le PSV Eindhoven en Ligue des Champions, la position de l’entraîneur turinois vacille dangereusement.

Pourtant, malgré les performances en deçà des attentes, un changement à la tête de l’équipe semble compromis par des considérations financières. Un éventuel licenciement de Thiago Motta et de son staff technique représenterait une charge colossale pour les finances déjà fragiles du club piémontais : près de 20 millions d’euros devraient être déboursés pour rompre un contrat qui court encore sur deux saisons.

Thiago Motta conservé bon gré mal gré ?

Cette somme astronomique refroidit considérablement les ardeurs du comité directeur de la Vieille Dame, qui avait pourtant consenti à d’importantes dépenses lors du dernier mercato estival pour bâtir une équipe taillée selon les souhaits de son entraîneur.

À douze journées de la fin du championnat, les objectifs du club ont été revus à la baisse. La priorité est désormais d’assurer une place dans le top 4 de Serie A, synonyme de qualification pour la prochaine Ligue des Champions, tout en espérant un faux pas des équipes de tête pour éventuellement se relancer dans la course au Scudetto.

Face à cette situation délicate, les dirigeants turinois semblent contraints de maintenir leur confiance en Thiago Motta, au moins jusqu’à la fin de la saison, davantage par nécessité économique que par conviction sportive.