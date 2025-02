OM. Titre, buteur, mercato… Les prédictions des bookmakers pour la fin de saison de l’OM

L’Olympique de Marseille va vivre une fin de sa sion intense en Ligue 1.

Fort d’un nouveau succès probant (5-1), ce samedi face à l’AS Saint-Etienne dans le cadre de la 22e journée, l’Olympique de Marseille s’ouvre la perspective d’une fin de saison passionnante en Ligue 1, puisqu’éliminé de la Coupe de France et privé de coupes européennes, il n’a plus que cela à jouer. C’est aussi un avantage pour l’état de fraîcheur des hommes de Roberto De Zerbi.

Nul ne sait encore comment s’achèvera la saison 2024-2025 de l’équipe phocéenne. Mais les bookmakers dressent les esquisses de ce à quoi la fin de cet exercice pourrait ressembler. A savoir que pour le titre de champion de France, c’est très mal embarqué. Le Paris SG, vainqueur sur la pelouse du Toulouse FC (0-1), ce même samedi, semble incontestable autant qu’intouchable. La cote est quasiment de 1 contre un pour que le PSG s’impose. Comprendre que c’est comme si c’était déjà fait, pour les opérateurs sportifs.

Le podium pour l’OM et pour Greenwood en meilleur buteur

En revanche, c’est comme si c’était déjà fait aussi, ou presque, pour que l’Olympique de Marseille achève la Ligue 1 sur le podium. Ce dimanche, à douze journées de la fin, la cote est de 1,05 et de 2 ou plus, pour que l’AS Monaco complète le trio.

Avec 14 buts et un de plus ce week-end à son compteur, Mason Greenwood colle aux basques d’Ousmane Demébélé pour le trophée de meilleur buteur de la saison. Mais avec deux unités de plus, c’est l’attaquant du Paris SG et des Bleus qui a les faveurs actuelles des bookmakers pour le « Soulier d’or » de la Ligue 1. La cote de Dembélé est de 2,05, celle de l’attaquant anglais de l’Olympique de Marseille est à 3,1. Il la partage avec l’international canadien du LOSC Lille, Jonathan David.

Pour Pogba, Marseille joue désormais en outsider

L’OM enfin, compte toujours parmi les favoris sur le dossier Paul Pogba, présentement sans club et bientôt délesté du poids de sa sanction pour dopage, à partir du mois de mars. Mais Marseille, un temps en tête des cotes des bookmakers étrangers, est désormais devancé de l’Inter Miami, de Lionel Messi et Beckham. La cote de Pogba qui rejoint l’Olympique de Marseille est de 4, au double de celle de la franchise MLS.