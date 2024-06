F1: Les salaires des mécaniciens aux stands des écuries de F1

Ils sont aussi des éléments précieux de la performance, les mécaniciens qui ouvrent au sein des écuries de F1.

Lors d’un Grand Prix, l’arrêt aux stands est crucial. Ce ne sont pas moins de 50 personnes qui s’agitent dans les garages. Compte tenu de la nature exigeante du travail, du stress, le turn over est important. Sportune et Business Book GP vous exposent les salaires des héros de l’ombre, inconnus mais si précieux des courses de F1.

Si les patrons des écuries ont des salaires importants allant de 2 millions à 16 millions en salaire (voir le classement 2024 en début de saison) et qu’un ingénieur comme Adrian Newey est une star, à 24 millions d’euros par an, c’est moins le cas de la majorité des membres d’une écurie. Encore que certains postes sont hautement valorisés

Concernant le directeur technique, la moyenne est de 4,5 millions d’euros aujourd’hui par saison, tandis qu’un chef designer est de 2,3 millions euros par saison. Un chef aérodynamique ou un chef d’équipe (ex-team manager) avoisinent eux le million d’euros annuel .

Coté course, la moyenne des salaires est de 170 000 euros par saison. Un chef mécano approche les 425 000 euros par saison, par exemple. Le trio autour des pneumatiques cumule 770 000 euros. Dans le détail, le mécanicien changeur de pneumatique perçoit 350 000 euros, celui qui porte le nouveau pneu, 270 000 € et celui qui le fixe 150 000 €. Cela fait environ 3 millions par saison pour les 4 pneumatiques.

L’homme qui soulève la voiture et l’homme à la lollipop sont à près de 110 000 euros par saison environ, comme la majorité des mécaniciens en Formule 1 désormais. Au total, un changement de pneumatique se facture à près de 3,2 millions d’euros pour la saison, entre les réglages et l’assemblage des monoplaces.

Notons que Ferrari, Red Bull et Mercedes ont la réputation de payer 15% de plus que les autres écuries. Nos valeurs sont indicatives et variables dans l’absolue.

Les salaires des mécaniciens aux stands des écuries

Directeur Technique = 4,5 M€

Chef Designer = 2,3 M€

Chef Aérodynamique = 1 M€

Team Manager = 1 M€

Chef Mécanicien = 0,425 M€

Mécaniciens Pneumatiques = 0,31 M€

Mécaniciens = 0,11 M€