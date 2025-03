OM : Luis Henrique reçoit les félicitations de Jay-Z

Luis Henrique est l’un des joueurs conseillés par l’agence créée par Jay-Z.

Cent matchs disputés au service d’une même équipe, c’est un seuil qui compte et qui marque. Son centième, que celui face au RC Lens, dans la défaite concédée à domicile le week-end dernier en Ligue 1, Luis Henrique ne le gardera peut-être pas en mémoire. Néanmoins, l’ailier brésilien a prouvé à cette occasion qu’il s’est installé durablement et efficacement dans le collectif de l’Olympique de Marseille.

100 matchs pour Luis Henrique avec l’OM

Pour cette performance, Luis Henrique a publiquement reçu sur les réseaux sociaux les félicitations de l’agence qui le représente. C’est-à-dire de Roc Nation, celle créé par la star internationale de la chanson, le rappeur et producteur américain Jay-Z. « Félicitations pour tes 100 apparitions avec l’Olympique de Marseille », est-il écrit en légende du post partagé ce lundi en soirée.

Seul joueur de Ligue 1 représenté par Roc Nation

En 2023, Roc Nation a officialisé l’absorption de l’agence brésilienne TFM et pour l’occasion, ses talents l’ont rejoint parmi lesquels le vice Ballon d’or en titre, l’attaquant du Real Madrid Vinicius Jr. Le transfert de Luis Henrique a été officialisé un peu plus tard, au commencement de l’année 2024. Le joueur de l’OM est le seul en Ligue 1 dans le pool des athlètes que représente l’agence basée à New York, aux Etats-Unis.