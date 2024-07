Avec un joueur de l’OM, le 11 des footballeurs sous contrat avec l’agence de Jay-Z

Vinicius Junior est le plus gros talent au portefeuille des athlètes associés à l’agence Roc Nation.

Après avoir longtemps performé sur le devant de la scène, Jay-Z en assure désormais les coulisses. En 2008, le rappeur devenu un homme d’affaire avisé et influent a créé sa société Roc Nation visant à accompagner les carrières artistiques. D’abord centré sur la musique, son groupe s’est peu à peu ouvert à d’autres univers, tels que le cinéma. Ou le sport.

Vinicius Jr en tête d’affiche de l’agence créée par Jay-Z

L’agence accompagne depuis certains des footballeurs les plus influents du monde, dont un Ballon d’or en puissance, en la personne de Vinicius Junior. Ce rapprochement et devenu possible quand, en 2023, Roc Nation a absorbé l’agence brésilienne TFM et tous ses talents. Ce qui justifie notamment la profusion de joueurs auriverde dans le pool des athlètes associés à Jay-Z, parmi lesquels se trouvent un joueur de l’Olympique de Marseille : l’ailier Luis Henrique.

Un joueur actuel de l’OM et un ex du PSG

Roc Nation compte aussi l’ancien milieu de terrain du PSG, aujourd’hui à Everton, Idrissa Gueye. Vinicius Jr, Luis Henrique et Gueye sont trois des joueurs du 11 des footballeurs suivis par Roc Nation. Nous avons composé cette équipe en prenant pour l’essentiel une base de joueurs plutôt implantés en Europe, qu’il est plus facilement possible de suivre pour le public français.

Des jeunes talents loin de l’Europe mais supposés en devenir

Parce qu’il y a également de jeunes talents supposés en devenir, mais dont le présent ne s’inscrit pas encore en Europe ; par exemple les milieux offensifs du Flamengo, Lorran (18 ans) et Victor Hugo (20), l’autre milieu plus défensif, Jack McGlynn (Union de Philadelphie, 20 ans), ou le latéral Calegari (Fluminense, 22).

Le 11 des footballeurs sous contrat avec l’agence de Jay-Z