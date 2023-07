Jay-Z s’offre l’agence de Vinicius Jr

Vinicius Jr sera désormais conseillé par les collaborateurs de l’agence Roc Nation de Jay-Z. Et ça le met manifestement en joie.

Roc Nation Sports, la société sportive américaine détenue par le rappeur Jay Z, a fait l’acquisition de 51 % des parts de l’agence brésilienne TFM, qui représente des joueurs de football tels que Vinicius Jr, Endrick et Gabriel Martinelli. Cette acquisition confère à Roc Nation Sports une participation majoritaire et le contrôle de TFM.

TFM a été rebaptisée Roc Nation Sports Brazil et elle va continuer à opérer comme auparavant, sous la direction du nouveau partenaire qui pourrait acquérir une participation plus importante dans les années à venir. Roc Nation Sports, basée aux États-Unis avec un bureau supplémentaire à Londres, était initialement axée sur d’autres sports tels que le basketball avec la NBA, le football américain avec la NFL et le baseball avec la MLB. Son intérêt pour le football a débuté récemment avec la collaboration avec Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku. Avec cette transaction, TFM vise à accroître la portée mondiale des joueurs qu’elle représente.

Roc Nation est une agence engagée sur tous les combats sociaux et sociétaux des sportifs

Dans le cadre de la lutte continue de Vinicius Jr contre les abus racistes qu’il a subis en Espagne, le joueur brésilien bénéficiera désormais du soutien d’une entreprise engagée sur toutes les thématiques sociales, à l’instar notamment des combats menés par Marcus Rashford qu’elle conseille pour son image. « Roc Nation peut donner une plus grande visibilité aux causes de Vinicius et des autres sportifs. Cela renforce sa lutte contre le racisme ainsi que le soutien en faveur de l’éducation, comme l’Institut Vini Jr, et bien sûr, cela augmente ses possibilités commerciales. Tout est poussé au dixième degré », précise Fred Pena, responsable de TFM/Roc Nation Sports Brazil.

Les détails financiers de l’accord n’ont pas été divulgués. Selon Forbes, la fortune de Jay Z s’élève à plus de 2,5 milliards de dollars. Cependant, le chanteur et homme d’affaires ne jouera pas un rôle actif dans cette nouvelle activité au Brésil, sa participation étant davantage de nature représentative.