Decathlon dévoile des ballons exclusifs ce week-end de Ligue 1 et de Ligue 2

Des ballons solidaires ce week-end, sur les terrains de la Ligue 1 et de la Ligue 2.

Ce week-end, les pelouses de Ligue 1 et Ligue 2 vont vibrer au rythme d’une cause noble : la protection de l’enfance. Decathlon, fournisseur officiel des ballons des championnats professionnels, transforme les terrains en un espace géant de sensibilisation, nourrit par les initiatives à la fois de la LFP à grande échelle et des clubs, pour le niveau plus local.

Pour la Journée internationale des droits de l’enfant, 36 clubs professionnels du football hexagonal joueront avec des ballons collectors inédits. Leur point commun ? Des designs inspirés directement de l’imaginaire enfantin, parsemés de coups de marqueurs et de stickers, reflétant toute la spontanéité créative des plus jeunes.

Des ballons événementiels qui seront vendus aux enchères

Cette opération s’inscrit dans le projet « Défenseurs de l’Enfance », fruit d’un partenariat entre la LFP, Decathlon et la CNAPE. Au-delà du geste symbolique, l’initiative a un impact tangible : 108 ballons seront dédicacés et mis aux enchères, avec la totalité des fonds reversés à des associations œuvrant pour les enfants en difficulté.

L’opération a déjà débuté dimanche dernier à Nice, lors d’un tournoi réunissant 216 enfants, sous le parrainage de Dante, capitaine de l’OGC Nice, et du rappeur Fianso. Rappelons par ailleurs le numéro 119, que celui du standard « Enfance en danger », en prévention et protection des plus jeunes. Il est ouvert en permanence, 7/7 24/24, gratuit et anonyme.