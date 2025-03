Un nouveau DT nommé à la FFT, le premier extérieur au monde du tennis

Didier Retière fait le grand saut du monde du rugby à celui du tennis.

La Fédération Française de Tennis (FFT) a officialisé la nomination de Didier Retière au poste de Directeur Technique National (DTN). Cette décision, entérinée par la ministre des Sports Marie Barsacq, intervient après un processus de recrutement rigoureux entamé en janvier 2025.

Un profil atypique venu du rugby

Didier Retière fait figure de choix audacieux pour la FFT, puisqu’il s’agit de la première personnalité extérieure à l’univers du tennis nommée à ce poste stratégique. Son parcours s’est principalement construit dans le monde du rugby, où il a occupé la fonction de DTN de la Fédération Française de Rugby de 2014 à 2022, avant de rejoindre l’ASM Clermont Auvergne comme directeur du développement sportif jusqu’à sa nomination actuelle.

Le recrutement s’est déroulé selon un protocole strict. Sur huit candidatures déposées suite à l’appel lancé par le ministère en janvier, six candidats possédant le statut de cadre d’État ont été présélectionnés par la FFT pour des entretiens approfondis. La commission d’audition finale, composée de représentants du ministère, de l’Agence Nationale du Sport et du président de la FFT, a auditionné deux finalistes le 13 mars dernier avant de soumettre sa recommandation à la ministre.

DTN du tennis et des pratiques qui lui sont associées

Dans ses nouvelles fonctions, Didier Retière sera chargé de définir la politique sportive fédérale, de manager l’encadrement technique, de développer la pratique licenciée et d’élaborer la stratégie de haute performance. Il devra également renforcer les actions en matière d’intégrité et de prévention des violences sexistes et sexuelles.

Par communiqué, Gilles Moretton, président de la FFT, a souligné l’importance de ce recrutement : « Didier Retière s’est distingué par ses qualités managériales, son expérience solide et sa vision. Il s’appuiera sur toutes les compétences des experts et spécialistes des pratiques développées par la FFT », précisant que sa mission concernera tant le tennis que ses pratiques associées comme le padel, le paratennis, le beach tennis et le pickleball.

Le principal intéressé s’est pour sa part dit « honoré » de rejoindre la fédération, annonçant sa volonté d’aller à la rencontre des acteurs de terrain pour mener à bien « une aventure collective ».