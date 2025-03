CNOSF. David Lappartient renonce à la présidence

David Lappartient ne briguera pas de nouveau mandat à la présidence du CNOSF.

David Lappartient a officiellement annoncé qu’il ne briguera pas un second mandat à la tête du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF). Cette décision a été communiquée ce 21 mars 2025 aux administrateurs et présidents des fédérations membres, au lendemain de sa défaite à l’élection de la présidence du Comité International Olympique remportée par l’ancienne nageuse olympique Kirsty Coventry.

Élu le 29 juin 2023, Lappartient aura finalement exercé la présidence du CNOSF pendant deux ans, une période qu’il qualifie lui-même de « circonstances exceptionnelles » marquée notamment par les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et l’attribution des Jeux d’hiver 2030 aux Alpes françaises.

Son (sa) remplaçant(e) sera connu(e) le 19 juin

Dans sa lettre, le dirigeant explique sa décision par le respect de l’engagement initial qu’il avait pris de ne rester que deux ans à ce poste en raison de ses autres mandats. « Si le cumul de ces engagements a été possible pendant ces deux années au prix d’un investissement personnel très conséquent, je ne crois pas qu’il soit souhaitable que le Président du CNOSF ne soit pas plus encore concentré sur sa mission à votre service », écrit-il.

Cette annonce intervient alors que Lappartient continue de nourrir des ambitions internationales, notamment pour la présidence du CIO dont l’élection approche. L’assemblée générale élective du CNOSF est programmée pour le 19 juin prochain, date à laquelle son successeur sera désigné.