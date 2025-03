LOSC. Où va signer Jonathan David selon les bookmakers ?

Les bookmakers anglais voient Jonathan David signer à Arsenal.

À quelques mois de l’expiration de son contrat avec le LOSC, Jonathan David attise les convoitises des plus grands clubs européens. Le buteur canadien de 25 ans, auteur d’une saison remarquable avec 18 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues, pourrait quitter le Nord de la France en fin de saison. Face à cette situation, les bookmakers britanniques ont déjà établi leurs cotes concernant sa prochaine destination.

Selon les opérateurs sportifs, Arsenal apparaît comme le favori pour s’attacher les services de l’international canadien. Les Gunners, qui peinent à concrétiser leurs occasions cette saison, voient en David le finisseur qui leur fait défaut. Avec une cote quasiment nulle de 1 contre 1, les bookmakers estiment à 50% la probabilité de voir le buteur lillois rejoindre le nord de Londres.

Arsenal en premier favori des opérateurs anglais

Cette saison, le manque d’efficacité offensive a coûté cher aux hommes de Mikel Arteta, qui ont déjà perdu baucoup de points après avoir mené au score – leur pire bilan depuis la saison 2019-2020. Le profil de Jonathan David, capable de participer à un but toutes les 86 minutes en moyenne, correspond parfaitement aux besoins des Gunners.

Derrière Arsenal, Liverpool s’impose comme le second prétendant le plus crédible avec une cote de 2, équivalant à une probabilité de 40%. L’intérêt des Reds pour David n’est pas nouveau – le club l’avait déjà suivi en 2020 avant de lui préférer Diogo Jota. La possible succession de Mohamed Salah, dont l’avenir à Anfield reste incertain, pourrait accélérer les négociations. Le Canadien a d’ailleurs marqué les esprits en inscrivant un but lors de la défaite du LOSC à Anfield (2-1) en Ligue des Champions cette saison, déclarant après la rencontre que Liverpool était « peut-être la meilleure équipe du monde actuellement ».

Le podium des destinations les plus probables est complété par Chelsea (cote de 3) et Manchester United (4,5). Les deux géants anglais, en pleine reconstruction, voient en David une pièce maîtresse pour renforcer leur secteur offensif. Tottenham (5), Newcastle (5) et Aston Villa (7,5) figurent également parmi les clubs susceptibles d’accueillir l’attaquant canadien selon les bookmakers.

Si la Premier League semble logiquement tenir la corde du côté des opérateurs anglais (les seuls qui proposent ce type de marché), des clubs du continent européen restent en lice. Le FC Barcelone est coté à 8, à égalité avec West Ham. Le Paris Saint-Germain (12) et Manchester City (14) ferment la marche des prétendants identifiés par les bookmakers. Double joueur canadien de l’année, Jonathan David confirme saison après saison son statut d’attaquant de premier plan. Son futur choix de carrière pourrait bien redessiner la hiérarchie offensive d’un cador européen dès l’été prochain.