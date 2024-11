PSG 3e, les 20 clubs les plus dépensiers sur le mercato sur la décennie

Sur les dix dernières saisons du marché des transferts, le PSG accuse un déficit net de 991 millions d’euros.

Dans sa dernière étude publiée ce mercredi, le Centre international d’étude du sport (CIES) dresse le classement des clubs les plus dépensiers sur le marché des transferts, sur la dernière décennie écoulée. Les indemnités de transfert ont atteint des sommets inégalés, culminant en 2023 avec un record de 12,24 milliards d’euros. Malgré un léger recul en 2024 à 10,96 milliards, il s’agit de la deuxième plus haute valeur enregistrée. Le marché, après une chute liée à la crise sanitaire en 2020-2021, a connu un rebond spectaculaire, notamment grâce à l’essor de nouveaux acteurs comme la Saudi Pro League.

Les clubs des cinq grandes ligues européennes dominent toujours les dépenses, concentrant environ deux tiers des investissements mondiaux chaque année. Toutefois, leur part a légèrement fléchi récemment (62,5 % en 2024), reflet de la montée en puissance de ligues alternatives, telles que celle d’Arabie Saoudite, et des restrictions financières en Espagne.

Près du milliard net de dépenses pour le PSG

Avec un bilan net de -991 millions d’euros, le Paris Saint-Germain se classe troisième parmi les clubs les plus dépensiers, derrière les mastodontes anglais Manchester United (-1,3 milliard d’euros) et Chelsea (-1,2 milliard d’euros). Ce podium reflète des choix stratégiques axés sur des acquisitions phares. Le PSG a marqué la décennie avec des transferts records, comme celui de Neymar en 2017 (222 millions d’euros) ou de Kylian Mbappé. Ces investissements n’ont cependant pas encore abouti à la conquête de la Ligue des Champions, objectif ultime du club.

Sans surprise, la Premier League anglaise domine financièrement. Avec 23 milliards d’euros de dépenses sur la décennie, elle représente 28 % du total mondial. Ses clubs trustent la majorité des places dans le classement des plus gros investisseurs, à commencer par Chelsea, qui surpasse tous ses concurrents avec 2,78 milliards d’euros engagés. Cependant, ce leadership s’accompagne d’un bilan net négatif record (-11,54 milliards d’euros pour l’ensemble de la ligue).

Des clubs comme Manchester City, malgré un déficit conséquent (-703 millions d’euros), illustrent une gestion efficace, combinant dépenses et succès sportifs (champion d’Europe en 2023). En revanche, d’autres, tels que Manchester United, continuent de dépenser massivement sans résultats probants, avec un déficit annuel dépassant les 100 millions d’euros à sept reprises sur les dix années.

7,44 milliards pour la seule Ligue 1, plus de 10 milliards en Premier League

Derrière l’Angleterre, l’Italie (10,84 milliards d’euros) et l’Espagne (7,94 milliards d’euros) complètent le podium des ligues les plus dépensières. La Ligue 1 française, avec 7,44 milliards, est portée par les ambitions du PSG et de Monaco, bien que son bilan global reste légèrement positif (+0,23 milliard). À l’inverse, la montée en flèche de la Saudi Pro League en 2023-2024 (2,09 milliards investis) redistribue les cartes du marché, attirant des stars internationales avec des moyens colossaux.

En contrepoint des déficits abyssaux, certains clubs affichent des bilans nets impressionnants. Le leader incontesté est le Benfica Lisbonne (+816 millions d’euros), grâce à une politique de formation et de revente exemplaire, illustrée par des transferts comme celui de João Félix (127 millions d’euros). D’autres clubs comme Ajax (+473 millions) et LOSC Lille (+391 millions) démontrent également qu’une gestion rationnelle peut rivaliser avec les stratégies basées sur des dépenses massives.

Alors que les sommes investies continuent d’exploser, des défis subsistent : l’inflation des prix des joueurs, les écarts croissants entre clubs et la régulation financière. Si certaines équipes maîtrisent cet équilibre, d’autres, comme Manchester United ou Chelsea, risquent de payer cher des stratégies à court terme.

Les 20 clubs les plus dépensiers sur le mercato sur la décennie

Manchester United = 1 304 M€

Chelsea FC = 1 209 M€

Paris Saint-Germain = 991 M€

Arsenal FC = 795 M€

Tottenham Hotspur = 711 M€

Manchester City = 703 M€

Milan AC = 633 M€

Newcastle United = 626 M€

FC Barcelone = 601 M€

Al-Hilal SFC = 556 M€

West Ham United = 548 M€

Juventus FC = 526 M€

Aston Villa = 521 M€

Bayern Munich = 442 M€

Al-Nassr FC = 384 M€

Bournemouth AFC = 383 M€

Liverpool FC = 366 M€

Crystal Palace = 363 M€

SSC Naples = 360 M€

Wolverhampton FC = 345 M€