Cristiano Ronaldo s’offre le plus gros centre de padel du Portugal

Cristiano Ronaldo s’est pris de passion pour le padel.

Cristiano Ronaldo poursuit sa diversification dans le monde du sport. Le footballeur portugais vient d’acquérir le Lisboa Racket Centre, le plus important complexe multisports de raquettes de la capitale portugaise, comme l’a annoncé sa holding, sans en dévoiler le montant.

Cette infrastructure de premier plan comprend sept courts de tennis en surface rapide, huit terrains de padel et cinq courts de squash, ainsi qu’un centre de fitness. L’établissement, qui compte déjà plus de mille élèves, est pionnier au Portugal dans l’enseignement combiné du tennis et du padel.

Un complexe sportif à Lisbonne qui étend ses investissements dans le padel

Ce n’est pas la première incursion de CR7 dans l’univers du padel. L’attaquant d’Al-Nassr est déjà investisseur dans la Cidade do Padel à Oeiras, un projet développé en partenariat avec la Fédération Portugaise de Padel via sa société CR7 et Lusofinança.

À bientôt 40 ans, le footballeur le mieux payé au monde selon Forbes (285 millions de dollars attendus en 2024) continue ainsi de bâtir son empire entrepreneurial. Il a récemment investi dans une entreprise de compléments alimentaires valorisée à 82 millions de dollars, démontrant sa volonté de diversifier ses activités au-delà du rectangle vert.