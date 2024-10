Le nouveau top 10 Forbes des footballeurs les mieux payés en 2024

A la faveur de son contrat avec Al-Nassr, Cristiano Ronaldo demeure le footballeur le mieux payé au monde en e mois de septembre 2024

Le magazine Forbes vient de publier son classement annuel des footballeurs les mieux rémunérés au monde pour cette rentrée sportive 2024. Cette liste, qui prend en compte à la fois les salaires et les revenus issus des contrats publicitaires, révèle plusieurs tendances intéressantes dans le paysage financier du football mondial.

Cristiano Ronaldo conserve sa place de numéro un, avec des revenus estimés à 285 millions de dollars, dont 220 millions provenant de son seul contrat avec le club saoudien Al Nassr. Le Portugais devance son rival de longue date Lionel Messi, qui amasse 135 millions de dollars, dont la majeure partie provient de ses nombreux contrats de sponsoring, alors qu’il évolue désormais à l’Inter Miami, en Major League Soccer. Ses 75 millions générés hors des terrains, ce en font le joueur le plus rentable en termes de sponsoring

Cristiano Ronaldo n°1 sur le salaire, Messi sur les sponsors

Le classement témoigne de l’influence grandissante de la Saudi Pro League, qui place quatre joueurs dans le top 10. Outre Ronaldo, on retrouve Neymar (3e), Karim Benzema (4e) et Sadio Mané (9e). La Premier League anglaise reste bien représentée avec trois joueurs : Erling Haaland (6e), Mohamed Salah (8e) et Kevin De Bruyne (10e). Kylian Mbappé, récemment transféré au Real Madrid, complète le top 5. Il était jusqu’à présent le seul représentant à la fois français (il le reste), et de la Ligue 1 tant qu’il évoluait sous le maillot du PSG.

Ce classement reflète également un certain ralentissement des dépenses dans le football mondial. Les 10 joueurs les mieux payés devraient gagner collectivement 983 millions de dollars cette saison, soit une augmentation modeste de 2% par rapport à l’année précédente. Enfin, Forbes souligne l’importance croissante des réseaux sociaux et des partenariats commerciaux dans les revenus des stars du ballon rond, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi se distinguant particulièrement dans ce domaine.

Les 10 footballeurs les mieux payés en 2024

Cristiano Ronaldo (Portugal, Al Nassr) = 262,6 M€

Lionel Messi (Argentine, Inter Miami) = 124,39 M€

Neymar (Brésil, Al Hilal) = 101,35 M€

Karim Benzema (France, Al Ittihad) = 95,83 M€

Kylian Mbappé (France, Real Madrid) = 82,93 M€

Erling Haaland (Norvège, Manchester City) = 55,28 M€

Vinicius Jr. (Brésil, Real Madrid) = 50,68 M€

Mohamed Salah (Égypte, Liverpool) = 48,83 M€

Sadio Mané (Sénégal, Al Nassr) = 47,91 M€

Kevin De Bruyne (Belgique, Manchester City) = 35,93 M€