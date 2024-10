Cristiano Ronaldo investit dans Bioniq, sa valorisation grimpe à 82M$

Cristiano Ronaldo est un nouvel investisseur de Bioniq.

Cristiano Ronaldo ajoute une nouvelle corde à son arc en investissant dans la société Bioniq, une startup spécialisée dans les compléments alimentaires personnalisés. Ce partenariat marque une étape clé dans la croissance de Bioniq, dont la valorisation atteint désormais 82 millions de dollars. L’athlète portugais, utilisateur de ces produits depuis 2022, rejoint ainsi la société en tant qu’actionnaire et s’implique également dans le développement de nouveaux produits.

Fondée en 2019, Bioniq propose un modèle de compléments nutritionnels, basés sur l’analyse des biomarqueurs sanguins et les données de santé de ses utilisateurs. L’entreprise développe des formules sur mesure qui visent à optimiser les besoins nutritionnels spécifiques de chaque individu. En intégrant les dernières avancées en intelligence artificielle et des algorithmes brevetés, Bioniq offre un suivi personnalisé de l’évolution des carences nutritionnelles de ses clients.

Cristiano Ronaldo d’ambassadeur à investisseur

Vendue dans plus de 70 pays, la société a connu une croissance exponentielle en 2024, avec une augmentation de cinq fois du nombre de ses utilisateurs. En investissant dans Bioniq, Ronaldo souligne son engagement envers une approche scientifique de l’optimisation des performances et de la santé. « Ce n’est pas qu’une simple opportunité d’investissement », a déclaré le Portugais, « c’est aussi une question de partager une vision commune pour la performance et la longévité. J’utilise ces produits depuis presque trois ans, et je suis convaincu que Bioniq peut transformer la manière dont nous prenons soin de notre corps. »

Pour Vadim Fedotov, co-fondateur et PDG de Bioniq, l’arrivée de Ronaldo est une étape charnière : »Cristiano est l’incarnation parfaite de la performance et de la longévité. Son investissement est la preuve qu’il croit en notre vision et notre mission. »

L’implication de Ronaldo va au-delà du simple rôle d’investisseur. Grâce à son expérience d’athlète d’élite, il participera activement à l’innovation et au développement des produits. Cette collaboration vise à élargir encore l’impact de Bioniq, notamment sur les marchés américains, européens et au Moyen-Orient, des régions où la demande pour des solutions de santé personnalisées ne cesse de croître.