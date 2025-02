Cristiano Ronaldo et les sportifs de 40 ans les mieux payés en 2025

Cristiano Ronaldo écrase le monde sportif avec son salaire hors normes gagné avec Al-Nassr.

À 40 ans, Cristiano Ronaldo continue de faire la une des journaux, non seulement pour ses performances sportives, mais aussi pour ses revenus exceptionnels. L’attaquant portugais de l’Al-Nassr domine largement le classement des athlètes quadragénaires les mieux rémunérés, avec un salaire annuel de 200 millions d’euros qui éclipse celui de ses pairs.

Cristiano Ronaldo gagne en 5 mois le salaire de Lewis Hamilton

Cette rémunération astronomique contraste fortement avec celles d’autres légendes du sport mondial qui ont dépassé la barre des 40 ans. Lewis Hamilton, septuple champion du monde de Formule 1 récemment transféré chez Ferrari, perçoit 80 millions d’euros par an, soit l’équivalent de cinq mois de salaire de CR7.

Dans le monde du basketball, LeBron James, autre icône quadragénaire toujours au sommet de son art avec les Los Angeles Lakers, complète le podium. Le « King », qui évolue désormais aux côtés de son fils Bronny, poursuit sa quête d’un cinquième titre NBA, mais ses émoluments ne représentent qu’un quart de ceux de son homologue portugais.

Un classement qui ne prend pas en compte les revenus des sponsors

Plus surprenant encore, les stars de la NFL et de la MLB, ligues pourtant réputées pour leurs salaires mirobolants, sont loin derrière. Le fossé est tel que même en cumulant les salaires des deux pilotes de F1 quadragénaires, Hamilton et Fernando Alonso (30 millions), on n’atteint tout juste la moitié des revenus annuels de Ronaldo.

Le classement ci-dessous n’inclut que les revenus tirés de la pratique sportive, c’est-à-dire les salaires et les primes et non les recettes générées en plus hors des terrains, des partenaires commerciaux ; équipementiers et autres sponsors moins premium.

1. Cristiano Ronaldo (Football) = 200 M€

2. Lewis Hamilton (F1) = 80 M€

3. LeBron James (Basket) = 46 M€

4. Justin Verlander (Baseball) = 41,4 M€

5. Aaron Rogers (Football américain) = 36,5 M€

6. Fernando Alonso (F1) = 30 M€

7. Charlie Morton (Baseball) = 20 M€