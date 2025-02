Steph Curry mieux que Messi et CR7, les athlètes qui gagnent le plus du sponsoring

Stephen Curry est le roi du sponsoring.

Un contrat en or massif. Ce n’est pas pompeux de l’écrire dans le cas du basketteur NBA, Stephen Curry, que celui qu’il a paraphé avec son équipementier Under Armour. Prolongé dans le cadre d’une collaboration « à vie », la star des Warriors de Golden State a d’un coup doublé ses revenus du sponsoring déjà conséquents, en un an de 2023 à 2024.

C’est ce que l’on apprend du classement des 100 athlètes les mieux payés au monde de Sportico, qui mixe tous les revenus, salaires, primes et recettes commerciales. Stephen Curry devient ainsi le numéro un mondial du sponsoring avec 100 millions de dollars (95 millions d’euros), gagnés sur les douze mois de l’année achevée.

Lionel Messi et Cristiano Ronaldo reculent

Plus largement, les basketteurs prennent le pouvoir d’un palmarès longtemps dominé par les footballeurs et les deux têtes d’affiches de leur génération : l’Argentin, Lionel Messi et le Portugais, Cristiano Ronaldo. Tous deux conservent une place dans le top 10, mais ils sont en recul au dernier classement.

Lequel n’a jamais été aussi multi-disciplinaires avec pas moins de cinq sports différents. Pour tous les 10 athlètes répertoriés ci-dessous, le principal des revenus commerciaux émane des équipementiers qui les fournissent, en chaussures et textiles, hors des terrains et parfois sur, tout dépendant des accords liés avec les clubs pour ceux qui pratiquent une discipline collective.

Les athlètes qui gagnent le plus du sponsoring

Stephen Curry (Basket) = 100 M$

LeBron James (Basket) = 85 M$

Lionel Messi (Football) = 75 M$

Shohei Ohtani (Baseball) = 70 M$

Tiger Woods (Golf) = 52 M$

Giannis Antetokounmpo (Basket) = 50 M$

Cristiano Ronaldo (Football) = 45 M$

Kevin Durant (Basket) = 45 M$

Rory McIlroy (Golf) = 45 M$

Travis Kelce (Football américain) = 30 M$