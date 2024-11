Bayern Munich. Bienvenue dans la nouvelle maison de Michael Olise

Michael Olise a pris ses quartiers dans la maison de l’ancien joueur de l’OL, Jérôme Boateng.

À peine arrivé au Bayern Munich, le milieu offensif Michael Olise s’installe déjà dans le cadre somptueux de l’ancien domicile de Jérôme Boateng à Grünwald, quartier très prisé de Munich. Recruté pour 51 millions d’euros en provenance de Crystal Palace, le jeune international français a fait le choix de louer la résidence de l’ancien champion du monde, un bien de prestige qui semblait attendre un nouveau locataire.

Michael Olise a pris ses quartiers dans la maison de Jérôme Boateng

Ce manoir de dix pièces dispose d’atouts uniques : piscine extérieure chauffée, salle de cinéma, espace bien-être avec sauna et jacuzzi, en passant par un vaste espace de réception avec cheminée et un imposant cellier. Un cadre idéal pour Olise, qui à 22 ans, connaît une ascension fulgurante sous les couleurs bavaroises. Déjà auteur de sept buts et quatre passes décisives en seulement 13 apparitions, il s’impose comme l’un des talents les plus en vue de la saison.

Voisin de Joshua Kimmich ou de Franck Ribéry

Grünwald, refuge de choix des figures du Bayern, accueille également Joshua Kimmich, installé non loin avec sa famille, et des anciens du club comme Franck Ribéry et Karl-Heinz Rummenigge. Avec un salaire de 13,5 millions d’euros par an, Olise se joint à cette communauté d’élite et trouve dans ce quartier calme un équilibre entre ses ambitions sportives et un environnement de vie de haute qualité.

Déjà incontournable sur les terrains allemands et fraîchement sélectionné en équipe de France, Michael Olise profite de cette nouvelle vie munichoise pour ancrer son statut de star montante, prêt à briller pour le Bayern et la sélection tricolore.