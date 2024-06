Audiences records pour France Télévision avec Roland-Garros 2024

Des audiences records pour Roland-Garros 2024 à la TV.

Plus de 43 millions de téléspectateurs français ont vibré au rythme de Roland-Garros 2024 sur les antennes de France Télévisions pendant la quinzaine. Dès 11h00 et en continu jusqu’à la fin des matchs de la journée (hors night sessions), France Télévisions a mobilisé l’ensemble de ses antennes pour assurer la couverture du tournoi.

43,3 M de Français ont suivi Roland-Garros 2024

Au total, 43,3 millions de Français ont regardé au moins une minute de Roland-Garros cette année, soit une progression de 2,8 millions par rapport à 2023 et un nouveau record absolu. En moyenne sur les après-midi, France 2 a réuni 1,82 million de téléspectateurs et 20,4% de part d’audience, faisant du tournoi le leader de la journée à trois reprises : le lundi 27 mai (18,4% de PdA), le vendredi 7 juin (17,8% de PdA) et le dimanche 11 juin (21,2% de PdA).

4,3 millions devant la finale Alcaraz – Zverev

Les finales ont également été des moments forts en termes d’audience. La finale masculine opposant Carlos Alcaraz à Alexander Zverev a rassemblé 4 348 000 téléspectateurs pour 36,6% de PdA, avec un pic à 7,3 millions de téléspectateurs sur la balle de match et 16 millions de téléspectateurs sur l’ensemble de la rencontre, un record depuis la finale de 2012. La finale féminine entre Iga Swiatek et Jasmine Paolini a également été suivie par 2 106 000 téléspectateurs et 25,8% de PdA.

Le succès de Roland-Garros 2024 s’est également étendu aux plateformes numériques, avec 28,6 millions de vidéos vues (qualifications et quinzaine), soit un record historique et une progression de 18% par rapport à 2023.