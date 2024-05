Wilson sportswear, l’autre Grand Chelem de la marque au W

Joueurs et influenceurs sont venus présenter la nouvelle gamme des textiles signés Wilson.

Qui dit Wilson dans l’univers du tennis, dit balles mais surtout raquette. A commencer par celles qui ont contribué à la légende de Roger Federer. Mais la marque au W se décline aussi en version sportswear, avec l’ambition d’équiper à 100% de A à Z, tous les joueurs et joueuses de tous niveaux qu’ils soient. La branche textile est encore méconnue, alors le groupe s’emploie-t-il à faire sa notoriété.

Récemment, à quelques heures du début du coup d’envoi de Roland-Garros 2024, il a investi le Tennis club de Paris pour un événement d’exhibition en présence d’influenceurs proches de la marque et de l’athlète ukrainienne, Marta Kostyuk. Vingtième joueuse mondiale et tête de série numéro 18 à Roland-Garros, elle est devenue la toute première athlète 100% Wilson, de la tête aux pieds, en passant par la raquette.

Marta Kostyuk et Nicolas Jarry premiers ambassadeurs à 360 de Wilson

L’a rejoint depuis le Chilien Nicolas Jarry, 16e joueur mondial que le Français Corentin Moutet a écarté au premier tour, Porte d’Auteuil, mais un joueur de potentiel, récemment finaliste du Masters 1000 de Rome, battu par l’Allemand Alexander Zverev. Kostyuk, Jarry ainsi que les jeunes joueuses américaines Taylah Preston et Alycia Parks sont les premiers ambassadeurs « 360 » de la marque, dans un secteur de l’habillement concurrentiel et largement dominé par les duellistes Nike et Adidas.

Une hégémonie que Wilson, en tant que spécialiste reconnu du tennis, entend bousculer sinon briser. En trahissant l’espoir de réussir autant qu’à travers les raquettes et les balles dont la marque s’est fait une spécialité. Faut-il rappeler que c’est elle qui fournit depuis 2020 les balles utilisées sur la terre battue de Roland-Garros.