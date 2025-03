OM : Puma dévoile 3 maillots inspirés de l'univers des sports mécaniques

Trois nouveaux maillots et une collection lifestyle de Puma pour l’OM.

L’Olympique de Marseille et son équipementier Puma viennent de lever le voile sur leur nouvelle collection capsule baptisée « Faster Marseille ». Cette gamme disponible depuis ce mercredi 12 mars, puise son inspiration dans l’univers des sports mécaniques pour créer un pont entre football, mode urbaine et culture racing.

Au cœur de cette collection, trois maillots exclusifs ornés du mythique numéro 13 se démarquent par leur design reflétant l’identité de la cité phocéenne. La ligne comprend également plusieurs pièces lifestyle comme un bomber jacket, une chemisette, des bobs et des casquettes, ainsi que des articles plus classiques tels que des survêtements et t-shirts.

Des talents locaux associés au projet

Pour donner vie à ce projet, Puma a fait appel à trois talents marseillais reconnus sur la scène créative nationale et internationale : Benjamin Daugeard, Maxence Renard et Eddy Soilihi. Ces professionnels de la mode, de l’architecture et du design ont bénéficié d’une carte blanche pour concevoir l’univers visuel de la campagne, avec un accès privilégié à l’Orange Vélodrome comme terrain d’expression.

La campagne promotionnelle met en scène des personnalités locales issues de différents univers artistiques : Marie-Charles, créatrice spécialisée dans l’upcycling, Eva, danseuse du Ballet Julien Lestel, et le rappeur italo-marseillais Garrinsha. Ces choix soulignent la volonté de l’équipementier allemand de s’ancrer profondément dans l’écosystème culturel marseillais.