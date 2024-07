Tour de France 2024: Biniam Girmay et Intermarché-Wanty n°1 sur les primes après une semaine

Avec un Biniam Girmay au meilleur de sa forme, l’équipe Intermarché-Wanty est l’une, sinon la plus en vue sur la première semaine du Tour de France 2024. Une performance qui rapporte à l’ensemble du team belge. – @ASO/CharlyLopez

C’est l’une sinon l’équipe la plus modeste du Tour de France 2024 (10 M€ de budget estimé en 2023, le plus petit de la course cette édition-là), mais à la surprise générale, elle domine ce début de Grande boucle. Au moins au cumul des primes gagnées sur la première semaine, à la faveur des performances de son leader Biniam Girmay.

Biniam Girmay la sensation du début de Tour de France

Après neuf étapes du Tour de France 2024, l’équipe belge Intermarché-Wanty cumule en effet 43 880 euros de primes, la formation, seulement 19e au classement UCI, devance des équipes plus prestigieuses. Ce succès financier repose donc en grande partie sur les succès de Biniam Girmay. L’Érythréen, actuel maillot vert, a remporté deux étapes, payées chacune 11 000 euros. Sa position de leader du classement par points lui assure également une prime quotidienne de 300 euros.

Romain Bardet plus fort seul que toute son ancienne équipe

Derrière Intermarché-Wanty, on trouve la plus riche et puissante UAE Team Emirates, l’équipe du maillot jaune Tadej Pogacar, avec 38 460 euros de gains. DSM-Firmenich PostNL complète le podium, totalisant 25.010 euros grâce notamment aux performances de Romain Bardet, premier vainqueur d’étape et premier maillot jaune sur ce Tour. À l’autre extrémité du classement, l’ancienne équipe de Bardet, devenue Decathlon AG2R La Mondiale peine à se distinguer avec seulement 2 390 euros de primes engrangées jusqu’à présent.

