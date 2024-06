Tour de France 2024: Les primes de la Grande Boucle

Tadej Pogacar fait figure de favori pour l’édition 2024 du Tour de France cycliste.

Le Tour de France 2024, qui s’élance de Florence en Italie ce 29 juin pour rejoindre Nice le 21 juillet, sera une édition spéciale à bien des égards. Mais au-delà du prestige et du défi sportif, la Grande Boucle reste une course lucrative pour les coureurs et les équipes. C’est un total de 2 573 202 euros de primes qui sera distribué entre les équipes participantes.

Un prize money de plus de 2 M€ pour le Tour de France 2024

En plus de la gloire sportive, le Tour de France offre donc une manne financière conséquente, d’autant plus importante qu’il s’agit de la course cycliste la plus exposée médiatiquement tout au long de l’année. Le vainqueur du classement général final se verra remettre un chèque de 500 000 euros. Les coureurs qui monteront sur les deuxième et troisième marches du podium recevront respectivement 200 000 et 100 000 euros.

Les vainqueurs des classements annexes (classement par points, meilleur grimpeur et meilleur jeune) empocheront chacun 25 000 euros, tandis que l’équipe classée première repartira avec 50 000 euros. Chaque victoire d’étape rapporte quant à elle 11 000 euros au coureur vainqueur. Le détail de toutes les primes, maillots distinctifs et classements par équipes, est à lire en page suivante de ce dossier.

La Grande boucle est un rendez-vous majeur pour les équipes cyclistes

Avec plus de 2 millions d’euros distribués, le Tour de France confirme son statut d’épreuve cycliste la plus lucrative au monde. Cette manne financière est un élément important à prendre en compte pour les coureurs et les équipes qui construisent pour certains toute leur saison autour de ce grand rendez-vous estival.

