Top 10 des chaussures signatures des joueurs de la NBA 2023-2024

Les chaussures signatures se répandent sur les parquets de la NBA.

Le monde des sneakers est en ébullition. Plus de trente stars de la NBA ont désormais l’honneur de posséder une chaussure à leur nom. Autrefois dominé par quelques marques incontournables, ce marché explose désormais avec des marques de toutes tailles à travers les États-Unis, l’Europe et l’Asie, toutes se bousculant pour habiller les pieds de vos joueurs NBA préférés. Et ceux qui n’ont pas encore leur chaussure signature, en dépit de leur statut, les réclament. A l’instar de Nikola Jokic qui vient de quitter Nike pour devenir ambassadeur premium d’une marque chinoise.

La culture des sneakers dépasse désormais largement le parquet. Votre infirmière, le facteur et même la mère de votre ex portent tous leur paire de Jordans préférée.

Mais toutes les chaussures signature ne se valent pas. Les aficionados vous diront rapidement ce qu’ils pensent de la dernière évolution des chaussures préférées de leur joueur. Qu’ils soient montants ou bas, Air Max ou BOOST, ou de n’importe quelle couleur de l’arc-en-ciel, chaque sortie de la nouvelle chaussure signature d’une star de la NBA est un moment dans la culture du basketball.

Tour d’horizon des meilleures chaussures signatures des joueurs de la NBA 2023-2024 en pages suivantes…