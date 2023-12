NBA: Nikola Jokic quitte Nike pour un équipementier chinois

L’importance qu’il n’a pas eu avec Nike, Nikola Jokic espère la gagner auprès de la marque 361°.

Nikola Jokic, l’une des principales figures de la NBA et MVP des finales de la dernière saison, a décidé de mettre fin à son partenariat avec Nike pour signer un contrat avec 361 Degrees, une entreprise chinoise spécialisée dans les articles de sport. Le pivot des Denver Nuggets n’a jamais eu droit à un modèle exclusif de chaussures de sa précédente sponsorisation, malgré son statut éminent au sein de la ligue.

Nike c’est fini, Djokic signe avec la marque 361 Degrees

Ce nouveau contrat, selon des sources de ESPN, est à long terme et inclut le développement de chaussures personnalisées pour le joueur. Fondée en 2003 et originaire de Chine, 361 Degrees a progressé dans le paysage du basket-ball et cherche à se positionner comme une puissance émergente dans ce sport. En attendant la conception d’un modèle exclusif, Jokic portera le 361 Big3 Future High, une version montante du modèle actuel de la marque.

Un nouveau sponsor majeur pour la star NBA

Ce changement représente non seulement une transition de sponsor pour le joueur, mais aussi une opportunité pour la marque chinoise d’étendre sa présence sur le marché de la NBA. En plus de son partenariat avec Jokic, 361 Degrees compte déjà d’autres noms notables de la NBA dans son portefeuille, notamment Kentavious Caldwell-Pope et Aaron Gordon, tous deux des Denver Nuggets, ainsi que Spencer Dinwiddie des Brooklyn Nets. Ce mouvement stratégique souligne l’intention de la marque de renforcer sa place dans l’univers de la ligue professionnelle de basket-ball américaine.