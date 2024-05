Man City, Arsenal: Ça rapporte combien le titre en Premier League ?

Plus de 200 millions d’euros sont promis au vainqueur de la Premier League cette saison 2023-2024.

Alors que les championnats européens bouclent les uns après les autres leur saison, tous les regards se tournent vers l’Angleterre où la course au titre de Premier League atteint un point culminant passionnant ce dimanche 18 mai. Après une lutte acharnée tout au long de la saison, Manchester City et Arsenal se retrouvent engagés dans un duel palpitant pour le championnat.

La course au titre se joue entre Manchester City et Arsenal

Les deux équipes affichent d’impressionnantes séries de cinq victoires consécutives avant la dernière journée, et ne sont séparées que par deux petits points. Tous les yeux seront rivés sur les écrans dimanche, car tous les matches de Premier League débuteront simultanément à 17h00. Si la course au titre occupe le devant de la scène, l’enjeu est bien plus important encore.

Au-delà de la gloire sportive, des récompenses lucratives attendent les équipes. La Premier League se targue de l’un des systèmes de récompense les plus lucratifs du football mondial. Si le prix ultime est de soulever le trophée, des incitations financières importantes alimentent encore plus la course à la victoire. La Premier League répartit les fonds sur la base d’une structure qui prend en compte des versements fixes égaux pour tous les participants, des primes au mérite en fonction de la position finale au classement et des revenus commerciaux supplémentaires.

Même le dernier gagne deux fois plus que le champion de France

Le champion devrait recevoir une prime proche de 205 millions d’euros et son dauphin l’équivalent de 200 millions d’euros au titre des droits domestiques et internationaux. Pour bien comprendre l’énormité de la répartition dans le football anglais, le dernier du championnat de Premier League cette saison avoisinera les 120 millions d’euros. A titre de comparaison avec la France, le Paris Saint-Germain pour son titre de champion de France la saison dernière a gagné 59,7 millions d’euros. Pas même la moitié !