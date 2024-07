FC Barcelone: Bienvenue dans l’ancienne maison de Johan Cruyff. A vendre 6 M€

Une maison à l’histoire riche que celle ayant appartenu à la légende néerlandaise du football, Johan Cruyff.

L’ancienne résidence de Johan Cruyff, légende du football néerlandais et figure emblématique du FC Barcelone, est mise en vente pour la somme de 6 millions d’euros. Située dans le prestigieux quartier de Sarrià-Sant Gervasi à Barcelone, cette propriété de style néoclassique témoigne de l’histoire riche du club catalan.

Visite en images de l'ancienne maison de Johan Cruyff, à vendre 6 M€ Image 1 parmi 8

La maison ou Johan Cruyff a vécu ses années catalanes et à vendre

Construite en 1936, la maison s’étend sur 574 m² habitables, au cœur d’un terrain de 469 m². Acquise par Cruyff en 1991 alors qu’il entraînait le Barça, elle a déjà changé de mains en 2017, vendue à un entrepreneur européen pour 5,3 millions d’euros. La « Casa Torre », comme on la surnomme, se compose de quatre niveaux, offrant un mélange de confort moderne et de charme historique. Elle comprend notamment une salle de jeux, deux salons, une suite principale et plusieurs chambres, le tout agrémenté de terrasses et d’un jardin.

Déjà vendue une première fois en 2017 après le décès du « Hollandais volant »

Au-delà de ses atouts immobiliers, cette demeure revêt une importance sentimentale pour les supporters du FC Barcelone. Elle fut le lieu de nombreuses réunions stratégiques, accueillant des figures marquantes du club comme Pep Guardiola, Jose Mari Bakero ou Joan Laporta, venus chercher les conseils avisés de Cruyff. Cette vente offre ainsi une opportunité unique d’acquérir un morceau d’histoire du football catalan, tout en ravivant le souvenir de l’influence durable de Johan Cruyff sur le Barça. Découvrez la maison en images dans le diaporama ci-dessus.