Al-Hilal. Vague de désabonnements depuis le départ de Neymar

Plus d’un demi-million de followers ont quitté les réseaux sociaux de Al-Hilal en même temps que Neymar.

Le divorce était inévitable. Après seulement sept matchs et un unique but, Al-Hilal a rompu son contrat avec Neymar en janvier 2025. Le résultat ? Un séisme médiatique et numérique dont le club saoudien mesure aujourd’hui l’ampleur.

Sur Instagram, la chute est vertigineuse : près de 500 000 followers ont claqué la porte depuis l’annonce du départ de la star brésilienne. Un désabonnement massif qui traduit bien plus qu’une simple désillusion sportive : c’est tout un capital sympathie qui s’évapore.

Santos rit autant que pleure Al-Hilal

Pendant ce temps, Santos jubile. Le retour de Neymar a provoqué un raz-de-marée médiatique : 143,7 millions d’interactions sur les réseaux sociaux, des ventes de maillots en explosion, des partenaires commerciaux qui jubilent.

Pour Al-Hilal, l’ardoise est salée. Un transfert à grand renfort de communication qui se solde par un cuisant échec sportif, financier et marketing.