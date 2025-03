Charles Leclerc signe un nouveau contrat mondial

Charles Leclerc, Global Brand Ambassador at Chivas Regal

Le pilote monégasque de Formule 1, Charles Leclerc, ajoute une nouvelle corde à son arc en devenant l’ambassadeur mondial de Chivas Regal. La célèbre marque de whisky écossais de luxe a officialisé ce partenariat pluriannuel qui dépasse le cadre traditionnel des contrats de sponsoring dans le monde du sport automobile.

Cette collaboration s’articule autour d’un concept original : la célébration des passions multiples de Leclerc au-delà de son métier de pilote. Le premier axe mis en avant est son talent musical, facette moins connue du grand public. Pianiste autodidacte et compositeur à ses heures, le pilote Ferrari partage régulièrement cette passion avec ses fans et a même publié plusieurs morceaux ces dernières années.

Pour marquer le lancement de ce partenariat, un événement exclusif est prévu le 11 mars à Melbourne, quelques jours avant le coup d’envoi de la saison 2025 de Formule 1. Un piano-bar éphémère baptisé « Leclerc’s » ouvrira ses portes pour une soirée unique, associant dégustation de cocktails signature à base de Chivas Regal et expérience musicale inspirée par la passion du pilote pour le piano. L’événement, accessible à des invités VIP et quelques fans privilégiés, verra la présence du pilote monégasque.

Charles Leclerc sportif professionnel et mélomane hors de la piste

Nick Blacknell, directeur mondial du marketing pour Chivas Regal, souligne le parallèle entre les « 88 notes du piano » et les « 85 notes de saveur » du Chivas 18 ans, illustrant comment musique et whisky conjuguent passion et précision. Selon lui, c’est l’esprit tenace de Leclerc, son engagement vers l’excellence et ses passions extra-sportives qui ont motivé ce partenariat.

De son côté, le pilote Ferrari évoque une philosophie commune avec la marque écossaise : « Le succès, c’est la combinaison de toutes les bonnes notes – sur la piste et en dehors. » Il insiste sur l’importance du parcours et des moments partagés, au-delà des résultats.