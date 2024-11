Stade Toulousain. La régie commerciale prolonge pour dix ans

La collaboration se poursuit entre le Stade Toulousain et sa régie commerciale Infront. @Stade Toulousain

Le Stade Toulousain et sa régie commerciale exclusive poursuivent leur aventure commune. Infront, qui gère depuis 2017 la commercialisation des partenariats et des prestations d’hospitalité du Stade Toulousain, vient de prolonger son contrat pour les dix prochaines saisons.

Le bilan de cette collaboration s’avère positif. En sept ans, les revenus liés aux activités commerciales ont progressé de 48%, atteignant un niveau record sur l’exercice 2023-2024. Cette performance repose notamment sur le développement du portefeuille de partenaires autour des équipes masculine et féminine, ainsi que sur la création d’initiatives innovantes comme le ST Aéro Business Club, dédié aux entreprises du secteur aéronautique et spatial.

Infront et le Stade Toulousain, un deal gagnant-gagnant prolongé jusqu’en 2025

« Le Stade Toulousain se félicite de voir se poursuivre et s’amplifier une collaboration d’excellence qui contribue chaque jour à agréger autour du club, de son projet sportif et économique, un réseau de partenaires unique et investi », commente par communiqué le président du club, Didier Lacroix. « C’est une page de l’histoire des Rouge & Noir que nous continuons d’écrire ensemble, dans la fidélité à des valeurs communes, animés d’une même volonté de l’inscrire en lettres capitales. C’est une volonté de la part du club de travailler dans la stabilité et la continuité pour relever les challenges à venir. La rénovation de notre stade et de ses hospitalités, le rayonnement à l’international sont autant de sujets à co- construire avec les équipes d’Infront pour améliorer encore nos performances. »

« C’est une grande fierté d’annoncer la prolongation de notre contrat de régie exclusive avec le Stade Toulousain. Cette confiance renouvelée par la direction du club et l’ensemble des membres du directoire récompense la qualité du travail réalisé par mes équipes durant ces sept dernières saisons et répond à une ambition partagée, à long terme, avec le Stade Toulousain », ajoute le directeur général France dInfront, Alexis Zabel.

D’après les détails comptables que nous avons consulté, les partenariats pèsent plus du tiers du chiffre d’affaires du Stade Toulousain. 2023, ils ont rapporté près de 17 millions d’euros.