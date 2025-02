Lewis Hamilton devient l’ambassadeur monde d’un géant du fitness

Lewis Hamilton est la nouvelle image internationale du groupe Lululemon.

Le septuple champion du monde de Formule 1 Lewis Hamilton ajoute une nouvelle corde à son arc en devenant ambassadeur mondial de lululemon, géant canadien des vêtements de sport et de fitness haut de gamme.

Cette collaboration permettra au pilote britannique de bénéficier des produits de la marque pour son entraînement d’élite, sa récupération et son style de vie quotidien. Au-delà du simple partenariat commercial, Hamilton travaillera directement avec les équipes de recherche, d’innovation et de développement de lululemon pour concevoir de futures collections.

« Les produits lululemon sont d’une qualité exceptionnelle, esthétiquement réussis et répondent parfaitement à mes exigences de performance », a déclaré Hamilton. « Je suis enthousiaste à l’idée de collaborer avec une marque qui adopte une approche holistique du bien-être. »

Cette alliance dépassera le cadre sportif pour s’étendre au domaine social. Le Centre d’Impact Social de lululemon s’associera à Mission 44, la fondation créée par Hamilton, pour développer des programmes axés sur le mouvement et la santé mentale, visant à créer un avenir plus équitable pour les jeunes défavorisés.

Lewis Hamilton à l’honneur de la prochaine campagne internationale

« Lewis est un véritable game-changer dans tous les sens du terme », souligne Nikki Neuburger, directrice de la marque et de l’activation produit chez lululemon. « Son engagement inlassable pour la performance, le bien-être et l’impact social s’aligne parfaitement avec nos valeurs. »

Hamilton sera mis en avant dans la prochaine campagne mondiale de la marque intitulée « No Holding Back », qui soulignera le dévouement nécessaire pour devenir champion à travers les rigueurs de l’entraînement quotidien physique et mental.

Le Britannique rejoint ainsi un roster grandissant d’ambassadeurs de prestige, incluant notamment les golfeurs Min Woo Lee et Max Homa, les joueurs de tennis Frances Tiafoe et Leylah Fernandez, ainsi que plusieurs stars de la NBA et de la NHL.