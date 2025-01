Stade Rennais. Seko Fofana a déjà changé son numéro sur le maillot

Déjà un premier changement significatif pour Seko Fofana à Rennes.

Il ne se sera écoulé qu’une poignée de jours, entre l’arrivée de Seko Fofana au Stade Rennais et son premier changement de maillot. Ou plus exactement de numéro. Le milieu de terrain de 29 ans a rejoint le club breton au premier jours du mois de janvier, dès l’ouverture du marché des transferts de l’hiver, dans le cadre d’un transfert sec en provenance de Al-Nassr.

Seko Fofana a troqué le 75 pour le 8

Trois jours plus tard, il a disputé à Nice les premières minutes de sa nouvelle carrière rennaise avec sur sa tunique, un numéro singulier que le 75 en référence à la ville de Paris, où le joueur est né et a grandi. Mais voilà qu’une vingtaine de jours plus tard, Seko Fofana a troqué son 75 pour s’attribuer le 8.

Il l’a fait après le départ de Baptiste Santamaria à l’OGC Nice, car le milieu du même âge et même poste que Fofana l’avait pour lui tant qu’il jouait au service du Stade Rennais. Ce faisant, le 75 est à nouveau vacant au Stade Rennais, mais il est peu probable qu’il soit réattribué. Arrivé ce lundi en Bretagne, l’attaquant Kyogo Furuhashi a choisi de porter le 7 qu’Albert Grønbaek a laissé en partant à Southampton.