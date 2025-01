Stade Rennais. Les premières réactions au transfert de Seko Fofana

Seko Fofana a signé un contrat sur quatre ans avec le Stade Rennais.

Le Stade Rennais frappe fort pour débuter l’année 2025. Le club breton s’offre les services de Seko Fofana, milieu international ivoirien de 29 ans, pour quatre ans et demi. Une signature qui témoigne des ambitions retrouvées du club, quelques jours après l’arrivée de l’entraîneur Jorge Sampaoli.

Récent champion d’Afrique avec la Côte d’Ivoire, Fofana revient en Ligue 1 après un passage d’un an et demi en Arabie Saoudite, où il a porté successivement les couleurs d’Al-Nassr puis d’Al-Ettifaq. Le milieu de terrain retrouve ainsi un championnat qu’il connaît parfaitement, lui qui avait brillé sous les couleurs du RC Lens entre 2020 et 2023.

« Je suis très heureux de rejoindre le Stade Rennais et de commencer 2025 avec ce nouveau défi », déclare l’ancien capitaine lensois dans le communiqué annonçant son transfert. « J’ai toujours observé le Stade Rennais avec attention, c’est un club que j’ai souvent rencontré, il compte dans ce championnat. Les discussions avec Arnaud Pouille et Frederic Massara ont fait la différence. Ils m’ont évoqué le projet et l’attente des actionnaires. Le message a été fort et la décision a été très simple par la suite. Je suis très excité à l’idée de débuter, il y a des joueurs de talent à Rennes et je pense que le club n’est pas à sa place. On va voir la chance de pouvoir enchaîner les matchs et de démontrer que le début de saison était en dessous du potentiel du club. J’espère que l’on va pouvoir inverser la tendance très rapidement. »

Une arrivée « réfléchie » pour Jorge Sampaoli selon le directeur général du Stade Rennais

« Concernant l’arrivée de Seko, elle a été réfléchie dans les premiers jours qui ont suivi l’arrivée du coach Jorge Sampaoli », ajoute le Directeur général du club breton, Arnaud Pouille qui connait bien le joueur côtoyé durant ses années lensoises. « Nous sommes donc ravis de l’accueillir aujourd’hui, pour bien attaquer 2025. C’est le signe de la volonté des propriétaires et de l’ensemble de la gouvernance de construire quelque chose de radieux pour l’avenir du Stade Rennais. Le sport reste finalement basé, avant toute chose, sur des relations humaines et de confiance. Et je suis très content de retrouver Seko Fofana ici au Stade Rennais. Tout le monde connaît le joueur mais l’homme gagne aussi à être connu. Il commence le travail dès aujourd’hui avec ses nouveaux coéquipiers et je suis certain qu’il va s’intégrer rapidement au groupe et au territoire rennais. »

« C’est un très bon joueur qui va beaucoup nous aider car il démontre toutes ses qualités depuis le début de sa carrière. Il a beaucoup de personnalité et une grande mentalité. C’est un joueur qui connaît bien la Ligue 1 et qui a réalisé de très grandes choses, et pas seulement dans le championnat français. Je le connais depuis longtemps pour l’avoir beaucoup observé lorsqu’il évoluait dans le Calcio. Quand j’étais à Rome et Milan, on a toujours vécu des matchs difficiles contre Seko Fofana et l’Udinese. Le voir nous rejoindre aujourd’hui est une très grande satisfaction. On a la plus grande confiance en lui. Nous sommes convaincus qu’il pourra apporter rapidement à l’équipe sur le plan technique et en termes d’état d’esprit. Il saura incarner la mentalité que l’on souhaite développer pour l’équipe », poursuit le directeur sportif du Stade Rennais, Frederic Massara.

Cette signature marque un nouveau chapitre dans la carrière du joueur formé au Paris FC, passé par Manchester City, Fulham, Bastia et l’Udinese avant de s’imposer comme l’un des meilleurs milieux de Ligue 1 avec le RC Lens.