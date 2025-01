Stade Rennais. Quel numéro sur le maillot de Kyogo Furuhashi ?

Nouveau maillot et nouveau numéro pour Kyogo Furuhashi. – @StadeRennais

Une troisième recrue a rejoint le Stade Rennais cet hiver. Après Seko Fofana au milieu, puis Brice Samba dans les buts, au tour de Kyogo Furuhashi de signer avec le club breton ce lundi. L’attaquant international japonais s’est engagé sur deux saisons et demi, avec pour terme de son contrat le 30 juin 2028.

Sur son nouveau maillot rouge et noir, Kyogo Furuhashi portera le numéro 7. Il était précédemment celui attribué au milieu international danois Albert Grønbæk, qui ne sera resté que six mois au sein du collectif breton jusqu’à son départ en ce mois de janvier, au club de Southampton en Premier League.

Le 7 avec le Stade Rennais, le 9 en sélection nationale

C’est la première fois que Kyogo Furuhashi hérite de ce numéro 7, tant en club qu’en sélection. Il a sinon porté le 8 au Celtic, ainsi que le 11 et le 16 au Vissel Kobe. Et en sélection, il joue présentement avec le numéro 9.

« Je suis très enthousiaste à l’idée de découvrir le Stade Rennais et mes nouveaux coéquipiers. J’espère contribuer rapidement aux performances de l’équipe. Après de très belles années avec le Celtic, j’étais à la recherche d’un nouveau challenge dans un championnat reconnu. Physiquement, techniquement, la Ligue est très compétitive. Le coach et les dirigeants m’ont exprimé toute leur volonté de me voir apporter mes qualités et mon expérience. Le club n’est pas à une position habituelle par rapport aux dernières saisons, l’objectif pour nous va être de remonter au classement. Je me sens prêt à donner le meilleur de moi-même avec Rennes », sont les premiers mots de la recrue rennaise qui devra rapidement se fondre dans son nouveau collectif pour épauler une formation en phase de turbulences, cette saison.