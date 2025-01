Stade Rennais. L’étonnant numéro sur le maillot de Seko Fofana

Seko Fofana aura le numéro 75 au dos de son maillot du Stade Rennais.

Il a quitté la France, sa Ligue 1 et son RC Lens en 2023 avec le 8 dans le dos sur son maillot. Seko Fofana y revient cette fois sous les couleurs du Stade Rennais. Avec un nouveau numéro sur sa rouge et noire tunique. Le milieu de terrain central a choisi de jouer avec le 75.

Seko Fofana va porter le 75 avec le Stade Rennais

C’est peut-être parce que le 8, voire le 6 qui l’a accompagné à Udinese ou plus récemment avec Al-Nassr et qu’il porte en sélection de Côte d’Ivoire, étaient déjà pris à Rennes, le premier par Baptiste Santamaria, l’autre est sur les épaules d’Azor Matusiwa ; deux joueurs qui évoluent au même poste que lui. C’est aussi sûrement, parce que ce numéro 75 correspond au département et à la ville de Paris, là où est né et a grandi le champion d’Afrique en 2024.

Un numéro longtemps prohibé sur les pelouses de la Ligue 1

Ce 75, il l’avait déjà choisi pendant ses deux piges en prêt de Al-Nassr au Al-Ettifaq FC. Et s’il ne l’a jamais porté durant toutes ses années passées dans le football français, c’est aussi parce que jusqu’à presque son départ pour l’Arabie Saoudite, il n’en avait pas le droit, la Ligue 1 n’autorisant que depuis 2022 les numéros à plus de 30.

Seko Fofana étrennera ce vendredi soir sa nouvelle tunique, à l’occasion de la reprise du championnat de France et le match de son Stade Rennais qui affronte l’OGC Nice, à l’Allianz Riviera.