Stade Rennais, RC Lens. Salaire, valorisation, les chiffres de Samba sur ce mercato

De Lens au nord à Brest à l’ouest pour Brice Samba ?

Rien d’étonnant, puisque le Stade Rennais a désormais à sa tête au même poste, Arnaud Pouille anciennement directeur général du RC Lens. Mais le club breton et son nouveau dirigeant lorgnent vers le Nord et ses Sang et Or. Après la piste de l’ex, Seko Fofana, évoquée ce samedi, celle du gardien Brice Samba.

Steve Mandanda sur la sellette depuis le début de sa saison, sa dernière contractuelle à Rennes, son club souhaiterait le remplacer et Brice Samba a toutes les qualités et l’expérience requises pour camper le poste de numéro un, dans le collectif de l’Argentin Jorge Sampaoli.

Avantage pour le SRFC, le RC Lens même s’il est en concurrence directe en Ligue 1, cherche à la fois à soulager sa masse salariale et enregistrer autant que possible des recettes en indemnités de transferts. Brice Samba offre au Racing la possibilité des deux.

Encore trois ans et demi de contrat avec le RC Lens

Sur ce mercato, le portier de 30 ans à qui il reste trois ans et demi de contrat jusqu’en 2028 avec Lens, est valorisé de 15 à 20 millions d’euros selon les estimations. D’après L’Equipe, Joseph Oughourlian l’actionnaire majoritaire et président du RCL souhaiterait au moins 14 millions d’euros pour un transfert.

Le départ de Samba permettrait par ailleurs au club lensois de faire l’économie du plus gros salaire du vestiaire estimé entre 250 000 et 300 000 euros brut mensuels, à l’ajout des bonus. Comprendre que le Stade Rennais devra a minima lui offrir autant sur un contrat plus long, sinon plus qu’il n’en gagne présentement.