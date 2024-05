Comparatif des masses salariales des clubs de la Ligue 1

Les masses salariales cumulées des clubs de la Ligue 1 dépassent le milliard et demi d’euros.

Anciennement la plus épaisse du football et plus largement du monde sportif dans son ensemble, la masse salariale du PSG a subi une baisse drastique de 15% avec les doubles départs conjugués de Lionel Messi et de Neymar. Elle passe ainsi de près de 730 millions d’euros chargées en 2022 à 621,2 millions au 30 juin dernier.

Le PSG n’a plus la plus grosse masse salariale du football mondial

Le Paris Saint-Germain est désormais devancé du FC Barcelone à l’échelle internationale à presque 640 millions d’euros pour le club blaugrana. Et tandis que le PSG a réduit la voilure, l’Olympique Lyonnais a significativement gonflé la sienne au point d’avoir au bilan de la saison dernière, la deuxième masse salariale la plus épaisse du football national, à 156,7 millions d’euros. Sur un an, elle a enflé de près de 58%. C’est la plus forte augmentation en Ligue 1.

A l’OL et à Nice l’augmentation est forte sur l’exercice 2023

Cumulées, les masses salariales des dix-huit clubs de l’élite dépassent les 1 755 millions d’euros, pour une moyenne proche de 100 millions d’euros (97 M€), proche de ce qu’elle est à l’OGC Nice. Un autre club d’ailleurs, comme l’OL, où la hausse est conséquente en 2023 sur 2022 ; de plus de 47% en ce qui concerne les Aiglons.

Comparatif des masses salariales des clubs de la Ligue 1

Le Havre = 15,7 M€

Metz = 21,8 M€

Clermont = 25,4 M€

Toulouse = 32,5 M€

Brest = 33,1 M€

Lorient = 38,8 M€

Reims = 44 M€

Strasbourg = 45,1 M€

Nantes = 50,1 M€

Montpellier = 51,7 M€

Lens = 65,1 M€

Lille = 73,3 M€

Nice = 104,5 M€

Monaco = 112,9 M€

Rennes = 116,2 M€

Marseille = 147,4 M€

Lyon = 156,7 M€

Paris = 621,2 M€