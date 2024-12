Stade Rennais. Salaire, valorisation, les chiffres de Seko Fofana sur le mercato

Seko Fofana de retour en France ? Ce n’est pas Lens qui y pense mais le Stade Rennais.

Ce serait l’une des premières sensations du mercato de l’hiver en Ligue 1, selon lee journal L’Equipe, le Stade Rennais étudie la possibilité de recruter Seko Fofana, l’ancien joueur et capitaine emblématique du RC Lens qui a rejoint Al-Nassr en Arabie Saoudite en 2023, dans le cadre d’un transfert à 25 millions d’euros.

Depuis, l’expérience est mitigée pour le récupérateur international ivoirien qui suit son aventure saoudienne en prêt à Al-Ettifaq, un club de la ville de Dammam. Seko Fofana a gardé des liens très forts avec le RC Lens, il en est même devenu actionnaire et, tel que nous vous le révélions en exclu sur Sportune, il siège au conseil d’administration du club nordiste.

Arnaud Pouille à la manoeuvre pour un retour de Seko Fofana

C’est là qu’il y a croisé Arnaud Pouille, alors président du Racinq, qui campe désormais le role de directeur général du Stade Rennais. Il serait l’entremise au possible retour du joueur de 29 ans. S’il n’est plus valorisé aussi cher qu’à son départ sur ce marché des transferts (entre 10 et 15 millions d’euros d’une estimation à une autre), le transfert pourrait toutefois se nouer à près de la vingtaine de millions d’euros.

C’est déjà une somme en soi pour un Stade Rennais prudent, bien qu’ayant des finances solides, mais c’est plus le salaire qui donne à l’opération une tournure complexe. Selon les estimations, notamment de la presse anglaise, Seko Fofana approche en effet les 15 millions d’euros annuels, c’est-à-dire beaucoup plus que n’en gagnent les joueurs du Stade Rennais.

Un salaire conséquent pour le Stade Rennais

Il n’avait pas caché à l’poque de son départ, privilégier la possibilité d’un gros contrat financier au détriment du sportif. C’est peut-être l’inverse qui dictera cette fois son choix de revenir en Europe dans un football et un club plus compétitif que le sien actuellement.