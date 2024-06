Les sponsors de Stefanos Tsitsipas

Stefanos Tsitsipas, un talent et une belle gueule qui attirent les sponsors.

Stefanos Tsitsipas s’est imposé comme l’un des joueurs les plus talentueux et les plus populaires de sa génération. Son ascension fulgurante sur les courts s’est accompagnée d’une attractivité marketing croissante, faisant de lui un ambassadeur convoité pour de nombreuses marques de renommée mondiale.

Adidas son équipementier et partenaire majeur

Dès ses débuts professionnels en 2015, Stefanos Tsitsipas a établi un lien fort avec Adidas, rejoignant les rangs d’autres stars du tennis comme Alexander Zverev et Félix Auger- Aliassim. La marque allemande équipe le joueur grec de ses vêtements et chaussures lors de tous les tournois majeurs, contribuant à l’image élégante et moderne que Tsitsipas cultive sur les courts.

En 2018, Tsitsipas a franchi une nouvelle étape en devenant ambassadeur de Rolex, l’une des horlogeries de luxe les plus prestigieuses au monde. Intégrant un cercle restreint qui comprend des légendes du tennis telles que Roger Federer et Juan Martín del Potro, Tsitsipas associe son image à celle de l’héritage, de la précision et de l’excellence que représente Rolex.

Stefanos Tsitsipas joue avec des raquettes Wilson

Depuis ses années juniors, Stefanos Tsitsipas a fait preuve d’une fidélité remarquable à Wilson, son équipementier en raquettes. Utilisant un modèle Wilson Blade 98 personnalisé, le joueur grec arbore fièrement les couleurs du drapeau national sur ses raquettes, symbolisant son patriotisme et son attachement à ses racines.

En plus de ces commanditaires, le Grec a noué des partenariats avec Red Bull en 2022 ainsi qu’avec la compagnie suisse d’aviation privée, Comlux, deux marques dont il porte les logo en matchs, sur les manches de ses polos. Il a aussi prêté son image au constructeur automobile Tesla et plus récemment, ce printemps au groupe Aston Martin.