Vers une prolongation du contrat de naming d’In Extenso et du Supersevens ?

René Bouscatel sait combien les sponsors comptent, surtout un partenaire aussi important pour le SuperSevens que le groupe In Extenso. – @Sportune

C’est un sponsor fidèle depuis le lancement du format en 2019, et un naming normalement associé au SuperSevens jusqu’au terme de cet exercice 2022-2023. « Sans elle je ne sais pas si nous serions allé aussi vite », reconnait bien volontiers René Bouscatel, à propos de la société In Extenso qui donne son nom au championnat de rugby à 7 soutenu par la LNR.

Le contrat de naming d’In Extenso avec le SuperSevens touche à sa fin

« Important », « fidèle », sont les mots qui reviennent dans la bouche du président de la Ligue et de ses bras droits, à l’évocation de son partenaire commercial. Quid alors de la suite ? « En rugby, quand l’on s’engage, c’est pour longtemps, répond René Bouscatel, à Sportune. Une marque a intérêt d’investir sur la durée. Quand vous voyez les partenaires de la Ligue, qui sont aussi pour la plupart partenaire de l’équipe de France, la Société Générale, la GMF, etc… Ce sont des histoires qui durent car ce sont des aventures d’hommes. Les hommes se succèdent, mais l’aventure humaine reste. »

René Bouscatel « espère » une prolongation du parternariat

Y’aura-t-il donc continuité avec la marque spécialiste de la gestion et l’audit comptable des sociétés ? « Je l’espère », conclut René Bouscatel, non sans souligner une fois de plus l’importance des sponsors associés au SuperSevens, un événement que la LNR cherche à rentabiliser.