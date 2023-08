Stade Toulousain: Une saison de plus pour un sponsor sur le maillot

Le Stade Toulousain et ses supporters vont continuer de faire équipe avec Parapharmacie Lafayette.

Le Stade Toulousain et Parapharmacie Lafayette ont annoncé la prolongation de leur partenariat pour une saison supplémentaire. Le logo de Parapharmacie Lafayette continuera de figurer sur le haut du dos du maillot de l’équipe féminine lors des matchs à domicile et à l’extérieur du Championnat Elite et de la Coupe de France. Il sera également présent sur les chasubles et les trousses du staff médical de l’Équipe 1.

Le Stade Toulousain et Parapharmacie Lafayette prolongent leur collaboration

« Nous sommes très fiers de poursuivre l’aventure avec Parapharmacie Lafayette, qui engage son nom aux côtés de nos catégories séniors féminines et masculins, à minima jusqu’en juin 2024. Cette preuve de confiance conforte davantage ce partenariat de choix, que nous entretenons avec soin et sommes heureux de prolonger pour cette nouvelle saison », se félicite par communiqué, le président du Stade Toulousain, Didier Lacroix.

Un partenaire officiel du club présent sur le dos des maillots

Anciennement « fournisseur officiel » devenu « partenaire officiel » depuis deux ans, Parapharmacie Lafayette parrainera également le point infirmerie, diffusé avant chaque rencontre de Top 14 et Champions Cup sur le site et les réseaux sociaux.