Stade Toulousain: Un maillot extérieur 2023-24 hommage au sponsor Peugeot

Dédicace au retour de Peugeot au Mans sur le nouveau maillot extérieur du Stade Toulousain.

Le Stade Toulousain et Nike ont dévoilé leur nouveau maillot extérieur pour la saison 2023-2024, dans le cadre d’un hommage spécial au retour de Peugeot lors des prestigieuses 24 Heures du Mans. Les deux partenaires célèbrent une association longue de 25 ans. En s’associant à Peugeot et à la course automobile, le Stade Toulousain souhaite transmettre une image avant-gardiste, audacieuse et en rupture avec les conventions avec sa nouvelle tunique away.

Le Stade Toulousain et Nike célèbrent le retour de Peugeot au Mans

Dans cette édition spéciale qui célèbre le centenaire de l’une des courses automobiles les plus prestigieuses au monde, le blason de Peugeot prend place sur la 9X8, une hypercar qui incarne puissance et technologie de pointe. Inspiré par ce véhicule, le Stade Toulousain a souhaité refléter son style avant-gardiste à travers un maillot officiel iconique, accompagné d’une collection aux couleurs communes : Kryptonite pour Peugeot et Volt pour Nike.

Un coffret collector de 100 pièces du nouveau maillot

En s’appuyant sur l’expertise de son équipementier, le club haut-garonnais a choisi d’utiliser la teinte du « Volt » pour magnifier sa tenue et mettre en valeur toute la technicité présente sur l’hypercar. Cette collaboration met en évidence trois axes essentiels : la préparation, la performance et l’innovation, en pointant le curseur sur les femmes et les hommes de l’ombre, les staffs, les pilotes et les joueurs. Pour célébrer son parrainage et la sortie du maillot, le Stade Toulousain propose un coffret collector de 100 pièces à ses fans, disponibles jusqu’au 3 juin.