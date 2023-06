Rugby: Gedimat recrute Grégory Alldritt et Matthieu Jalibert

Matthieu Jalibert et Grégory Alldritt défendront les couleurs de Gedimat avant et pendant le Mondial de rugby à venir.

Gedimat, le groupe de négociants indépendants en matériaux de construction et bricolage, annonce le recrutement de deux figures majeures du rugby français : Grégory Alldritt et Matthieu Jalibert. Ces deux joueurs de l’équipe de France apporteront leur soutien à la marque, en tant qu’ambassadeurs. Avec 47 sélections à son actif, le troisième ligne Grégory Alldritt, âgé de 26 ans, a notamment joué un rôle clé dans la victoire du Grand Chelem en 2022. Quant à Matthieu Jalibert, âgé de 24 ans, le demi d’ouverture compte 31 sélections en équipe de France et il est l’un des patrons de l’UBB en Top 14.

Alldritt et Jalibert ambassadeurs dans cette année de Coupe du monde

En tant qu’ambassadeurs, Alldritt et Jalibert seront impliqués dans les événements phares de Gedimat et participeront aux opérations de communication de l’entreprise, en cette année de Coupe du monde de rugby, organisée par la France. Leur présence permettra également à Gedimat de bénéficier d’une visibilité accrue sur les réseaux sociaux, grâce à leurs nombreux fans. Ce recrutement s’inscrit dans la continuité de l’engagement de Gedimat envers le rugby. Depuis plus de 15 ans, le groupe a associé son image au monde du rugby, en parrainant notamment le Top 14 et l’équipe de France. En devenant fournisseur officiel de la Fédération Française de Rugby et du XV de France masculin en 2022, Gedimat a renforcé sa présence dans le milieu du rugby.

Gedimat renforce aussi son engagement auprès du rugby amateur

En parallèle de cette collaboration, Gedimat est également engagé dans le soutien du rugby amateur. Depuis 2016, l’enseigne mène l’opération « Graines de Champions », qui vise à aider les clubs de rugby locaux en leur fournissant du matériel d’entraînement professionnel. Cette année, Gedimat va encore plus loin en lançant le Trophée Gedimat Ma Maison de A à Z – Édition Rugby. Ce concours permettra aux amateurs de rugby de remporter des bons d’achat à utiliser dans les points de vente partenaires, pour financer des projets de rénovation des clubs.