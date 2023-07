RC Toulon: Inspiré des 70-80’s, le RCT dévoilé son nouveau maillot domicile 2023-24

Le RC Toulon a dévoilé son maillot domicile, pour la saison 2023-2024.

Le Rugby Club Toulonnais a révélé ce lundi son nouveau maillot domicile qui sera porté lors de la saison 2023-2024. Ce maillot, co-créé en collaboration avec l’équipementier Nike, s’inspire des années 70-80 et rend hommage à l’histoire et aux traditions du club. Il arbore une dominante de couleur rouge, emblématique du RCT, avec des touches de noir. Cette combinaison de couleurs est dans l’ADN du club.

Clin d’oeil aux légendes du club sur le maillot domicile du RC Toulon

Ce retour aux sources est une volonté de la part du RCT de rappeler les légendes qui ont fièrement porté le maillot rouge et noir dans les années 70 et 80. Des noms tels qu’André Herrero, Jérôme Gallion, Eric Champ et Manu Diaz résonnent encore aujourd’hui dans l’esprit des supporters. Le maillot actuel est un clin d’œil à leur héritage.

Un design épuré pour la tenue principale de la saison 2023-2024

Le design du maillot est également un symbole d’humilité et de combativité. Ce nouvel ensemble pour la saison 2023-2024 de Top 14 et pour la coupe d’Europe est disponible dès à présent à la vente en ligne et en suivant en boutique, à Mayol, aux prix de 94,99 euros pour les adultes et hors flocage.