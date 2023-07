Le Stade Toulousain prolonge son sponsor majeur

Débuté au siècle dernier, le partenariat entre le Stade Toulousain et Peugeot va se poursuivre au moins jusqu’en 2027.

Le Stade Toulousain et Peugeot ont annoncé la prolongation de leur partenariat majeur jusqu’en 2027. La marque automobile française est le sponsor maillot de la formation toulousaine depuis 1996 et devient ainsi le commanditaire le plus fidèle de l’histoire du club.

Le Stade Toulousain et Peugeot prolongent jusqu’en 2027

Dans le cadre de ce nouveau contrat, Peugeot fournira à l’équipe professionnelle du Stade Toulousain une flotte de véhicules 100% électrifiés. Le club et la marque automobile ont également dévoilé un nouveau maillot extérieur qui rend hommage au triplé de Peugeot Sport aux 24 Heures du Mans en 1993. « Nous sommes très heureux de prolonger notre partenariat avec Peugeot, qui est un partenaire historique du Stade Toulousain », a déclaré par communiqué, Didier Lacroix, président du club. « Ce partenariat est basé sur des valeurs communes de performance, d’excellence et de passion. »

Le sponsor le plus fidèle du club haut-garonnais

« Nous sommes fiers de pouvoir poursuivre notre engagement auprès du Stade Toulousain », a ajouté Christophe Prevost, directeur de Peugeot France. « Ce partenariat est une formidable opportunité pour nous de mettre en avant notre engagement en faveur de l’environnement et de la performance sportive. » Ce nouveau contrat pointe la force du partenariat entre le Stade Toulousain et Peugeot. Les deux entités partagent les mêmes valeurs de performance, d’excellence et de passion.