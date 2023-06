Panini colle le Vendée globe à sa collection

Le premier album Panini dédié à la voile sortira à l’occasion du Vendée Globe.

Le célèbre éditeur d’images autocollantes et de cartes à collectionner, Panini, étend son domaine d’activité en lançant pour la première fois un album consacré à un événement de voile. À partir de septembre 2024, il sera possible de se procurer une collection de stickers et de cartes dédiée au Vendée Globe, la plus grande course à la voile autour du monde.

Un premier album Panini à l’occasion du Vendée Globe

Cette nouvelle collection, qui coïncidera avec la 10e édition du Vendée Globe, comprendra un album présentant en détail la course, le parcours, les skippers et leurs bateaux. Cet ouvrage abordera également les aspects fascinants et essentiels du Vendée Globe, tels que les environnements maritimes, les conditions rencontrées en mer, la faune marine et les tempêtes, entre autres.

200 stickers et cartes pour compléter la collection

« C’est une grande fierté de voir que, grâce au Vendée Globe, la voile rejoint les collections Panini aux côtés des autres grands sports, explique par communiqué, le patron du Vendée Globe, Alain Leboeuf. Cela témoigne de l’intérêt sans mesure que porte le public à la plus grande course à la voile autour du monde. Je suis convaincu que cette nouveauté 2024 fera le bonheur des petits et grands et renforcera encore un peu plus la popularité de notre événement. »

Environ 200 stickers et cartes seront disponibles, offrant aux amateurs l’opportunité de tout savoir sur l’une des courses maritimes les plus prestigieuses au monde et de les collectionner dans l’album.