Alexander Zverev signe un contrat de luxe en plein Open d’Australie 2025

Alexander Zverev est la nouvelle image de Jacob & Co.

Le tennisman allemand Alexander Zverev frappe fort en ce début d’année 2025, non seulement sur les courts à l’Open d’Australie qu’il dispute actuellement, mais aussi sur l’aspect commercial. En marge de sa participation au Grand Slam de Melbourne, le numéro 7 mondial a annoncé un partenariat prestigieux avec la célèbre marque horlogère Jacob & Co., connue pour ses créations de haute précision.

« Excellence, précision et repousser les limites », justifie le tennisman allemand, actuel numéro 2 mondial de la discipline. Pour les débuts de cette collaboration, Zverev porte l’Epic X Skeleton, un modèle décrit comme audacieux et reflétant son style dynamisque. Il la porte à son poignet pendant les matchs de son Open d’Australie 2025. Opposé à Novak Djokovic ce vendredi, au stade des demi-finales, il va donner l’occasion d’une forte visibilité à son nouveau partenaire.

Une marque déjà associée à Cristiano Ronaldo

Dans son communiqué, la marque Jacob & Co. met en avant la parfaite adéquation entre son image et celle de Zverev : « L’alliance de la puissance, de la précision et de l’ambition. » Ces deux mondes se rencontrent donc autour d’une passion commune pour la perfection et l’innovation, chacun dans son domaine respectif.

La maison horlogère ajoute un ambassadeur de luxe à ses côtés, elle qui compte déjà une collaboration très forte avec Cristiano Ronaldo, au service duquel elle a créé toute une gamme de montres signatures à l’image du quintuple Ballon d’Or. Peut-être Zverev aura-t-il lui aussi cet honneur.