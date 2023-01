Le HBC Nantes devient le premier club du hand habillé par Nike

Un univers jusqu’alors inexploité qui ne l’est plus vraiment pour Nike, que celui du handball.

Un nouvel équipementier et pas n’importe lequel pour le HBC Nantes. Dès le 1er juillet 2023, le “H” sera équipé par la marque Nike. En effet, l’actuel troisième de la Liqui Moly Starligue a officialisé, à travers un communiqué, la signature d’un partenariat avec la société Ô Sports, spécialiste de l’équipement et distributeur officiel de la marque américaine en France.

Le HBC Nantes est le premier club de handball habillé par Nike

Il s’agit d’un partenariat d’une durée de quatre ans, soit jusqu’au 30 juin 2027, entre les deux entités. Celui-ci est historique pour le handball, puisque le “H” devient le premier club 100% hand au monde à être équipé par la marque à la virgule. Les joueurs ainsi que les membres du staff disposeront de plusieurs tenues estampillées Nike. Pour les supporters, celles-ci seront disponibles à la boutique officielle et sur le site du club.

Un partenariat qui fait le bonheur du HBC Nantes

Cet accord réjouit le “H”. “À l’aube de ses 70 ans, le HBC Nantes ouvre un nouveau chapitre de son histoire. Ce partenariat avec Ô Sports est la résultante d’ambitions communes. En associant notre image de marque au plus grand équipementier sportif mondial pour les 4 années à venir, nous souhaitons franchir un nouveau cap sur la performance et l’innovation, tant sur le plan sportif que marketing”, a confié Gaël Pelletier, Président du HBC Nantes, dans le communiqué. Cette saison, l’équipementier du HBC est Erima. En signant un partenariat avec la plus grande marque de sport, le “H” réalise un véritable coup dans le monde du handball.