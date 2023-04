Les 15 cyclistes qui gagnent le plus en 2023

Sur les salaires tout au moins, Tadej Pogacar domine le peloton cycliste professionnel, en 2023.

Ça n’a rien de comparable avec le football, ou les sports collectifs aux Etats-Unis, mais le cyclisme sport universel s’il en est, est en phase ascendante dans sa professionnalisation et son impact sur le grand public. Les stars du peloton n’en ont pas encore la rémunération de celles du football, mais les contrats tendent à se ressembler, comme évoquait récemment la presse italienne, celui du payé d’entre tous : Tadej Pogacar.

Le Slovène Tadej Pgacar est celui qui gagne le plus

Le Slovène a une part fixe à 6 millions d’euros par an, plus des bonus à la performance et une clause libératoire. D’Italie toujours sont extrait les chiffres ci-dessous que sont les estimations annuelles des salaires des 20 coureurs les mieux payés de la saison 2023, tirés du média Calcio Finanza. A pondérer, notamment par les propos de l’agent de Wout Van Aert, que nous avons relevé dans les colonnes de Vélo Magazine, ce mois d’avril 2023. Il considère son poulain comme « l’un des trois meilleurs du monde », ce qui suppose qu’il en ait aussi les émoluments. Le Belge de 28 ans serait donc possiblement à plus que les 2,2 millions d’euros annoncés.

Trois Français dans le top 15 des salaires des coureurs cyclistes

Trois Français sont sinon dans ce top 15, le dernier pour Thibaut Pinot qui a annoncé débuter sa dernière saison chez les professionnels du vélo. Julian Alaphilippe et Romain Bardet pour les deux autres sont sous contrat jusqu’en 2024, avec leurs équipes respectives, Soudal Quick-Step et Team DSM.

Les 15 cyclistes les mieux payés en 2023

15. Jakob Fuglsang (Israel Start-Up Nation) = 2 M€

14. Romain Bardet (Team DSM) = 2 M€

13. Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) = 2 M€

12. Adam Yates (Ineos Grenadiers) = 2 M€

11. Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) = 2 M€

10. Primoz Roglic (Jumbo Visma) = 2 M€

9. Wout van Aert (Jumbo-Visma) = 2,2 M€ (et probablement plus…)

8. Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) = 2,2 M€

7. Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step) = 2,3 M€

6. Michal Kwiatkowski (Ineos-Grenadiers) = 2,5 M€

5. Egan Bernal (Ineos-Grenadiers) = 2,8 M€

4. Geraint Thomas (Ineos-Grenadiers) = 3,5 M€

3. Peter Sagan (Total Energies) = 5,5 M€

2. Chris Froome (Israel-Premier Tech) = 5,5 M€

1. Tadej Pogacar (UAE Emirates) = 6 M€