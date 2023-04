Tadej Pogacar: Salaire, bonus, clause, les contours de son contrat chez UAE Team Emirates

Tadej Pogacar est cycliste mais son contrat ressemble à celui d’un footballeur coté.

Les montants évoqués sont davantage présents dans le football qu’en cyclisme. Mais difficile de ne pas tout faire pour s’attacher les services du phénomène Tadej Pogacar. En effet, son équipe, UAE Team Emirates, que le coureur slovène a rejoint en 2019 et avec qu’il a prolongé en 2021 pour être désormais sous contrat avec elle jusqu’en 2027, l’a bien compris, en lui offrant un salaire conséquent qui s’accompagne de divers bonus, comme le révèle la Gazzetta Dello Sport.

Tadej Pogacar, un contrat à plusieurs millions avec UAE Team Emirates

Avec un salaire fixe à six millions d’euros annuel, Tadej Pogacar est le cycliste le mieux payé au monde. Vainqueur du Tour de France en 2020 et 2021, il a remporté cette saison le premier Tour des Flandres de sa carrière, devenant ainsi, à tout juste 24 ans, le troisième coureur de l’histoire à s’imposer sur la Ronde et le Tour. Outre son salaire, s’ajoutent des primes. Si le cycliste slovène remporte la grande boucle, alors il gagne environ un million d’euros supplémentaires. Idem pour le Giro d’Italie.

Un clause libératoire à 100 millions d’euros

En cyclisme comme dans tous les autres sports, les meilleurs sont évidemment les plus courtisés. Pour lutter contre toute tentation des concurrents qui voudraient le débaucher, son équipe, UAE Team Emirates, a mis une clause libératoire de 100 millions d’euros dans son contrat. De quoi dissuader les autres équipes de s’approcher. En effet, si elles veulent Tadej Pogacar, il faudra donner 100 millions d’euros ou alors attendre patiemment 2027, année de la fin de son bail, pour négocier et espérer l’avoir dans son écurie.